PTT kargo cumartesi açık mı? PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu? - Haberler

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PTT kargo cumartesi açık mı? PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu?

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PTT kargo cumartesi açık mı? PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu?

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri neler*

Ptt kargo cumartesi açık mı 2021? PTT kargo şubesi hafta sonu çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Kargo firmalarında işi olanlar daPTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? diye araştırıyor. İşte, detaylar haberimizde...

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

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