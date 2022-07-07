Ramazan ve Kurban Bayramı arife günlerinde yarım gün çalışma düzeni söz konusu. Peki, kargolar arife günü kapalı mı, açık mı? PTT kargo arife günü açık mı? 8 Temmuz 2022 Arife günü PTT, kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI-KAPALI MI?

Ramazan ve Kurban Bayramı arife günlerinde yarım gün çalışma düzeni söz konusu. Bu yıl da Kurban Bayramı arifesinde PTT yarım gün açık olacak. Yani öğleden sonra PTT'den işlem yapılmayacak. Diğer kargo firmalarında da yarım gün çalışma sisteminin uygulanması bekleniyor.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arife günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişiklik gösterebilir.