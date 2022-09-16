Mesai saatleri içerisinde en fazla işlem alan kurumlardan biri olan PTT, belirli çalışma saatleri ve günlerine sahip. Vatandaşlar o günler ve o saatler içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilir. Vatandaşların akıllarındaki sorulardan biri ise PTT kaçta kapanıyor? PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri!

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vatandaşın sıklıkla gittiği bir kurumdur. Vatandaşlar ise Ptt'nin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. En çok işlem alan ve sürekli olarak gidilen kurum olan Ptt'nin çalışma saatleri merak edilen konulardan birisi. İşlerini yapmak isteyen vatandaşlar Ptt'nin çalışma saatlerine göre işlem yapabilirler bu nedenle saatlerini araştırıyor. PTT kaçta kapanıyor? PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri! Vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan olan PTT çalışma saatlerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

PTT HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:30 Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi: 08:30- 13:30 Belirli şubeler açık oluyor.

Pazar: Kapalı

PTT HAFTASONU ÇALIŞIYOR MU?

Ptt haftasonu günleri çalışmıyor. Sadece cumartesi günü belirli bölgelerdeki ptt şubeleri saat 13:30'a kadar hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalı oluyor.