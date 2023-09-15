PTT'nin çalışma saatleri, kurumla işleri olan birçok kişi tarafından merak edilmektedir. PTT kargo çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, PTT'nin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapmaktadırlar. Peki, PTT KAÇTA AÇILIYOR, kaçta kapanıyor? | PTT cumartesi, hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT 2023 çalışma saatleri! İşte detaylar…

Türkiye'nin önde gelen posta hizmeti sağlayıcısı olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( Ptt ), ülkenin dört bir yanında bulunan birçok şube ve hizmet noktasıyla, belirlenen saatler içinde hizmet vermektedir. Ptt, postacılık hizmetlerinin yanı sıra kargo hizmetleri de sunmaktadır ve bu nedenle Ptt'nin çalışma saatleri, işlem yapacak olanlar için önemlidir. Peki, PTT KAÇTA AÇILIYOR, kaçta kapanıyor? | PTT cumartesi, hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT 2023 çalışma saatleri! İşte detaylar…

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri, hafta içi 08.30 ile 17.00 veya 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası ise 12.30 ile 13.30 saatleri arasındadır. PTT, 12.30'da öğle arası verir ve 13.30'dan itibaren en geç 17.00'ye kadar hizmet vererek kapanır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

PTT şubeleri arasında bölgesel farklılıklar olabilmektedir ve bazı şubeler 17.30'a kadar hizmet verebilirken, bazıları 16.30 - 17.00 saatleri arasında işlem yapabilir. Bu nedenle PTT işlemleri için gideceğiniz şubenin kapanış saatini doğrulamak önemlidir. PTT'nin resmi web sitesi veya telefon hizmeti aracılığıyla şubenizin çalışma saatlerini kontrol edebilirsiniz.

PTT CUMARTESİ, HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri haricindeki PTT şubeleri genellikle kapalıdır. Ancak bazı bölgelerdeki PTT şubeleri, Cumartesi günleri 13.30'a kadar hizmet verebilir. PTT şubeleri Pazar günleri ise genellikle kapalıdır.