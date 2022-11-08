PTT Hesabıma Para Yatmış mı? PTT Para Sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal yardım ödemeleri, emekli promosyonu, şahıs adına para gönderimi ve ikramiye ödemeleri derken milyonlarca vatandaş PTT şubelerine adıma yatan para var mı, nasıl öğrenebilirim, T.C. ile para sorgulama PTT soruların yanıtlarını arıyor. 2022 yılı PTT Hesabıma Para Yatmış mı? diyorsanız merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Ptt Hesabıma Para Yatmış mı? bu soru vatandaşlar arasındaoldukça fazla bir şekilde araştırılmaktakişiler hesaplarına para yatıp yatmadığını şubeye gitmeden sorgulamak istemektedir. PTT hesabıma para yatmış mı? diye merak eden vatandaşlar için sorgulama yöntemlerini ve destek ve sosyal yardım sonuçlarını öğrenme yollarını detaylandırdık. Detaylar haberimizde...

PTT HESABIMA PARA YATMIŞ MI?

PTT hesabınızda bulunan bakiye bilgilerinize Alo PTT hattı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama yapmak için 444 1 788 numarasını aramanız yeterli olacaktır. Dahili numaradan sonra kart işlemleriniz ve bakiye işlemleriniz için önce 1'e daha sonra 2'ye tıklayarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

PTT bakiye sorgulama işleminizi T.C kimlik numaranız ile beraber en yakın şubeye giderek öğrenebilirsiniz. Bu yöntem genellikle müşterisi olmayan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. PTT müşterisi olan vatandaşların hızlıca bakiyelerini öğrenmeleri için 2 farklı yöntem bulunmaktadır.

PTT kartta ki yatan parayı öğrenme yöntemleri aşağıdaki gibidir:

PTT matik

PTT Bank uygulamaları üzerinden herhangi birini indirerek öğrenebilirsiniz.

PTT T.C'YE YATAN PARA ATM 'DEN ÇEKİLİR Mİ?

PTT'de hesabı olan yada olmayan tüm vatandaşlar, çipli T.C kimlik kartları ile nüfus müdürlüklerinden kimliklerimi teslim alırken verilen şifre ile ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatan ödemeleri alabilirler. ATM'ye kimliğinizi okutarak ATM'den paranızı çekebilirsiniz. Ardından çipli kimlik kartınız verilirken nüfus müdürlüklerinden verilen PİN şifresini girerek PTT T.C. 'ye yatan parayı atm üzerinden kolaylıkla çekebilirsiniz.