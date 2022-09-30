PTT Kargo Cumartesi açık mı sorusu, hafta sonu kargo işlemi olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kargo gönderisini hafta sonu yapacak olanlar PTT Kargo çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri 2022! PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Ptt Kargo hafta sonu çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri 2022! PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde...

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2022?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan en geç 17.00'a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.