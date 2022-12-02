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PTT Hafta sonu açık mı? 2022 PTT Hafta sonu çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar PTT açık mı, kapalı mı?

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PTT Hafta sonu açık mı? 2022 PTT Hafta sonu çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar PTT açık mı, kapalı mı?

Mesai saatleri içerisinde en fazla işlem alan kurumlardan biri olan PTT, belirli çalışma saatleri ve günlerine sahip. Vatandaşlar bu nedenle PTT Hafta sonu açık mı? sorusunu merak ediyor ve 2022 PTT Hafta sonu çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar PTT açık mı, kapalı mı? soruları ile birlikte araştırıyor. Peki, PTT Hafta sonu açık mı? 2022 PTT Hafta sonu çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar PTT açık mı, kapalı mı?

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vatandaşın sıklıkla gittiği bir kurumdur. Vatandaşlar ise Ptt'nin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. En çok işlem alan ve sürekli olarak gidilen kurum olan Ptt'nin çalışma saatleri merak edilen konulardan birisi. İşlerini yapmak isteyen vatandaşlar Ptt'nin çalışma saatlerine göre işlem yapabilirler bu nedenle saatlerini araştırıyor. Peki, PTT Hafta sonu açık mı? 2022 PTT Hafta sonu çalışıyor mu? Cumartesi-Pazar PTT açık mı, kapalı mı?

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

Ptt hafta sonu günleri çalışmıyor. Sadece cumartesi günü belirli bölgelerdeki ptt şubeleri saat 13:30'a kadar hizmet veriyor. Pazar günleri ise kapalı oluyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:30 Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi: 08:30- 13:30 Belirli şubeler açık oluyor.

Pazar: Kapalı

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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