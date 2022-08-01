Ptt'nin taşeron işçileri Türkiye genelinde eyleme geçti. Daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösteren işçiler, haklarını alana kadar eylemin süreceğini söyledi. PTT grev mi var? PTT çalışmıyor mu? İşte, detaylar…

PTT GREV Mİ VAR?

PTT işçileri düşük maaşı taahhüt eden sözleşmeye imza atmaya mecbur bırakıldıkları ve mobbing uygulandığı gerekçesiyle toplu halde iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, yeni sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

13 yıldır eski sözleşmeyle sıkıntı yaşamadan çalıştığını söyleyen Fulya Mermertaş, "Yeni bir sözleşme gereği buraya toplandık. 13 yıldır asgari ücretin yüzde 35 fazlasıyla çalışıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar hiç değiştirilmemiş bir sözleşme. Yeni haliyle yüzde 15'e düşürülüyor. Bu şekilde bayağı kaybımız oluşuyor. Yeni hayat şartlarında yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor. Bunun yanında ek kesintiler, çok fazla ağır şartlar konuluyor. Bunun değişmesine direnmek için buradayız" diye konuştu.