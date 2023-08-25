Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar başta olmak üzere PTT'de işlem yaptıracak olan kişiler de PTT cumartesi çalışıyor mu? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT cumartesi günleri açık mı, kapalı mı? PTT cumartesi dağıtım yapıyor mu?

Ptt cumartesi çalışıyor mu? Sorusu, PTT şubesinde işi olan vatandaşlar tarafından ve PTT'den kargo beklemekte olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Hafta içi saatlerine göre hafta sonu Cumartesi günü PTT çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu merak ediliyor. Peki, PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT cumartesi günleri açık mı, kapalı mı? PTT cumartesi dağıtım yapıyor mu?

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır. Buna göre PTT normal şartlar altında cumartesi günü hizmet vermemektedir.

PTT CUMARTESİ DAĞITIM YAPIYOR MU?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.