PTT cumartesi günleri açık mı, kapalı mı diye merak ediliyor. Cumartesi günü PTT'ye gitmek isteyenler, PTT çalışma saatlerini araştırıyor. PTT hafta sonu çalışıyor mu, cumartesi saat kaça kadar açık diye internette sorgulanıyor. Peki, PTT cumartesi açık mı? 2023! PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Ptt çalışma saatleri bugün kurumda işi olanlar tarafından merak ediliyor. PTT kargo çalışma saatleri tablosuna göz atarak planlarını ona göre şekillendirmek isteyenler PTT kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, PTT cumartesi açık mı? 2023! PTT kargo hafta içi kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2022?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan en geç 17.00'a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

PTT, PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.