PTT annelere para yardımı verilecek mi, başvurular ne zaman? PTT annelere para yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Ptt annelere para yardımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İhtiyaç sahibi annelere 3700 TL para yardımı olacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla annelere 3700 lira yardım yapılacağı iddiaları doğru mu? İşte PTT annelere para yardımı konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

PTT ANNELERE PARA YARDIMI YAPACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devam eden mevcut sosyal yardım ödemeleri dışında özel olarak annelere 3700 TL yardım yapacağına dair yeni bir açıklaması yok. Bu nedenle PTT aracılığıyla böyle bir yardım başvurusu henüz bulunmuyor.