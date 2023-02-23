PSV - Sevilla ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Ligi PSV - Sevilla şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de PSV - Sevilla maçı oldu. Peki, PSV - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Ligi PSV - Sevilla şifresiz mi? PSV - Sevilla maçı hangi kanalda verilecek? PSV - Sevilla şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de PSV - Sevilla maçıdır. Peki, PSV - Sevilla maçı ne zaman başlayacak? PSV - Sevilla maçı saat kaçta başlıyor? PSV - Sevillamaç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? PSV - Sevilla maçı nerede oynanıyor?

PSV - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSV - Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 20:45 'de başlayacak.

PSV - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV - Sevilla maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

PSV - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Eindhoven'da, Philips Stadyumu'nda oynanacak.