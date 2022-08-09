PSV - Monaco ne zaman, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen PSV - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSV - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.