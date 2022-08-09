PSV - Monaco ne zaman, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim?
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen PSV - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSV - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada PSV - Monaco karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim? PSV - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
PSV - Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 09-08-2022 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
PSV - Monaco maçı Bilyoner TV yayınlanacak.
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