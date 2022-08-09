Haber : PSV - Monaco ne zaman, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PSV - Monaco ne zaman, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim?

 - Güncelleme:
PSV - Monaco ne zaman, hangi kanalda? PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen PSV - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSV - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada PSV - Monaco karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi PSV - Monaco maçı şifresiz mi? PSV - Monaco maçı hakemi kim? PSV - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

PSV - Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 09-08-2022 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

PSV - Monaco maçı Bilyoner TV yayınlanacak.

PSV - Monaco maçını izlemek için Bilyoner TV kullanıcısı olmalısınız.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

PSV Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title