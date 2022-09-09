UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi A grubu maçında PSV - Bodø/Glimt karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-1'lik berabelikle sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte PSV - Bodø/Glimt maç özeti! PSV - Bodø/Glimt maç özeti izle (VİDEO)

PSV - BODØ/GLİMT MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)