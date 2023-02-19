Psikososyal destek nedir, nasıl verilir ve psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Psikososyal destek nedir, nasıl verilir ve psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur soruları gündeme geliyor. Peki, Psikososyal destek nedir, nasıl verilir? Psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur?

Milli Eğitim Bakanlığı, Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. Psikososyal destek nedir, nasıl verilir ve psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur merak ediliyor. Psikososyal destek nedir, nasıl verilir ve psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur gündeme geliyor. Psikososyal destek nedir, nasıl verilir? Psikososyal destek ekibi kimlerden oluşur? Detaylar haberimizdedir…

PSİKOSOSYAL DESTEK EYLEM PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Plan ile başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak dokümanlar, "orgm.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, psikolojik ilk yardım programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, 1 Mart 2023'e kadar devam edecek.

Ayrıca deprem bölgesi illerinden nakledilerek diğer illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere yönelik, okulların kapalı bulunduğu süre içerisinde il ve ilçe psikososyal destek ekiplerince başlatılan PİY çalışmaları sürüyor.

Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, 16-17 Şubat 2023'te, "Deprem ve Yas Psikoeğitim Programları" ile öğretmen-veli oturumları hakkında uzaktan bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Eylem Planı'nda yer alan ikinci aşama çalışmalara ait "Deprem-Öğretmen Oturumu" yarın öğretmenlere, "Deprem-Veli Oturumu" ise 21-22 Şubat 2023 tarihleri arasında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak. Oturumlarda, kaygı ve stres farkındalığı, bunlarla olumlu başa çıkma gibi temalardan oluşan içerikler yer alıyor.

Depremin ardından yarın ders başı yapacak 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrencilere, yarından itibaren "deprem psikoeğitim programı" uygulanacak.

Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor.

Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak.

Ayrıca afetten etkilenme düzeyi yüksek olduğu belirlenen öğrenciler için "Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS", rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda yürütülecek.

PSİKOSOSYAL DESTEK NEDİR?

Psikososyal kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal etkilerin hareketli ilişkisi anlamına gelirken; afetlerde psikososyal destek; afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin 'normal' yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

PSİKOSOSYAL DESTEK NASIL VERİLİR?

Afet ve acil durumlarda psikososyal müdahale, afet sonrasında etkilenen bireylerin, normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkma, müdahale edebilme kapasitesinin ve iyileşme/toparlama becerilerinin arttırılmasına ve yardım çalışanlarının desteklenmesine yönelik etkinlik ve hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Gönüllü psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri, oluşturulan psikososyal destek odalarında çocuklarda depremin etkilerini hafifletmek amacıyla etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerde çocuklarda oluşabilecek olumsuz kaygı ve tutumların önüne geçmek ve onları rehabilite etmek hedefleniyor. Hem depremin etkisinin hem de bulundukları sosyal ortamı değiştirmelerinin çocuklarda uyum sorunları oluşturma olasılığını arttırdığını ifade eden psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, psikososyal destek odalarında depremden etkilenen çocuklara uyum ve oryantasyon süreçlerini destekleyici faaliyetler gerçekleştiriyor.

Gönüllü okul öncesi öğretmenleri tarafından 3- 6 yaş arası çocuklara oyun odalarında oyun terapileri, masal ve hikâye anlatımı, geleneksel oyunlar, kukla oyunları, boyama etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yapılıyor. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak ve materyaller de Sancaktepe ilçesinde görev yapan öğretmenler tarafından tasarlanıp üretiliyor.

Sosyal Market uygulamasını hayata geçiren Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü depremzede vatandaşlara giyim ve hijyen malzemelerini ücretsiz hizmet sağlayarak yürütüyor. Ayrıca ilçede bulunan Meslek Liselerinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri de Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda depremden etkilenen tüm vatandaşlara kuaför hizmetleri sunuyor.