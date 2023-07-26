Yks'ye giren adaylar tarafından Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor sorusunu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?

Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu, tercih zamanı nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler ise Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?

PSİKOLOJİ EŞİT AĞIRLIK MI?

Psikoloji bölümü eşit ağırlık puanla öğrenci kabul eder. Aynı zamanda Psikoloji bölümü Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. Bu noktada Psikoloji bölümü taban puanları 2023 büyük önem taşımaktadır. İşte bazı okulların 2022 yılında en son yerleşen öğrencilerin taban puanları ve sıralamaları.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 82

Puan: 497,76488

Sıralama: 1.316

İstanbul Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 440,10262

Sıralama: 12.110

Ege Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 428,83915

Sıralama: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 416,98710

Sıralama: 31.270

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 93

Puan: 480,82678

Sıralama: 2.770

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?

Lise öğrencileri dokuzuncu sınıf eğitiminden sonra, diğer 3 yıl sonrası için sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölüm seçer. Bu yıllarda alacağı eğitim için ağırlıklı olarak hangi dersleri alacağına karar verir.

Eşit ağırlık adı EA veya Türkçe-Matematik olarak bilinen TM adıyla da adlandırılır. Eşit ağırlık düzenli çalışma gerektiren bilgiler içermektedir. Kitap okumak ve çok fazla problem çözmek temel bir gereksinimdir. Bunlar dikkatli bir şekilde yapıldığında bölümün artılarını çok daha iyi görebilirsiniz.