Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?
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Yks'ye giren adaylar tarafından Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor sorusunu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?
Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu, tercih zamanı nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler ise Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?
PSİKOLOJİ EŞİT AĞIRLIK MI?
Psikoloji bölümü eşit ağırlık puanla öğrenci kabul eder. Aynı zamanda Psikoloji bölümü Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunmaktadır. Bu noktada Psikoloji bölümü taban puanları 2023 büyük önem taşımaktadır. İşte bazı okulların 2022 yılında en son yerleşen öğrencilerin taban puanları ve sıralamaları.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 82
Puan: 497,76488
Sıralama: 1.316
İstanbul Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 440,10262
Sıralama: 12.110
Ege Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 428,83915
Sıralama: 18.751
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 416,98710
Sıralama: 31.270
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 93
Puan: 480,82678
Sıralama: 2.770
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?
Lise öğrencileri dokuzuncu sınıf eğitiminden sonra, diğer 3 yıl sonrası için sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölüm seçer. Bu yıllarda alacağı eğitim için ağırlıklı olarak hangi dersleri alacağına karar verir.
Eşit ağırlık adı EA veya Türkçe-Matematik olarak bilinen TM adıyla da adlandırılır. Eşit ağırlık düzenli çalışma gerektiren bilgiler içermektedir. Kitap okumak ve çok fazla problem çözmek temel bir gereksinimdir. Bunlar dikkatli bir şekilde yapıldığında bölümün artılarını çok daha iyi görebilirsiniz.