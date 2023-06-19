Psikoloji bölümü taban puanları 2023, Psikoloji taban puanları yök atlas! Psikoloji taban puanları devlet üniversiteleri 2023!
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Milyonlarca öğrenci hafta sonu YKS'ye girdi. En iyi okullarda en iyi bölümleri okumak isteyen öğrenciler ise sınav sonrası hummalı bir araştırmaya girdi. Sık sık üniversite bölümleri araştırılıyor. Peki, Psikoloji bölümü taban puanları 2023, Psikoloji taban puanları yök atlas! Psikoloji taban puanları devlet üniversiteleri 2023! İşte bu soruların cevapları…
Yks'ye giren milyonlar sınav maratonunu atlattı. Şimdi sırada tercih maratonu var. Öğrenciler alacakları puanlarla üniversitelere yerleştirilecek. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler ise araştırıyor. Psikoloji bölümü taban puanları 2023, Psikoloji taban puanları yök atlas! Psikoloji taban puanları devlet üniversiteleri 2023! İşte bu soruların cevapları…
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2023
Psikoloji bölümü Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Eşit ağırlık bölümünden sınava hazırlanan öğrenciler ise psikoloji taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte bazı okulların 2022 yılında en son yerleşen öğrencilerin taban puanları ve sıralamaları.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 82
Puan: 497,76488
Sıralama: 1.316
İstanbul Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 440,10262
Sıralama: 12.110
Ege Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 428,83915
Sıralama: 18.751
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 103
Puan: 416,98710
Sıralama: 31.270
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji:
Kontenjan: 93
Puan: 480,82678
Sıralama: 2.770
Yök Atlas'ın internet sitesinden Türkiye geneli taban puanı ve sıralamalara ulaşılabilir. Yükseköğretim Program Atlası (yok.gov.tr)