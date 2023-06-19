Milyonlarca öğrenci hafta sonu YKS'ye girdi. En iyi okullarda en iyi bölümleri okumak isteyen öğrenciler ise sınav sonrası hummalı bir araştırmaya girdi. Sık sık üniversite bölümleri araştırılıyor. Peki, Psikoloji bölümü taban puanları 2023, Psikoloji taban puanları yök atlas! Psikoloji taban puanları devlet üniversiteleri 2023! İşte bu soruların cevapları…

Yks'ye giren milyonlar sınav maratonunu atlattı. Şimdi sırada tercih maratonu var. Öğrenciler alacakları puanlarla üniversitelere yerleştirilecek. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler ise araştırıyor. Psikoloji bölümü taban puanları 2023, Psikoloji taban puanları yök atlas! Psikoloji taban puanları devlet üniversiteleri 2023! İşte bu soruların cevapları…

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2023

Psikoloji bölümü Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Eşit ağırlık bölümünden sınava hazırlanan öğrenciler ise psikoloji taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte bazı okulların 2022 yılında en son yerleşen öğrencilerin taban puanları ve sıralamaları.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 82

Puan: 497,76488

Sıralama: 1.316

İstanbul Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 440,10262

Sıralama: 12.110

Ege Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 428,83915

Sıralama: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 103

Puan: 416,98710

Sıralama: 31.270

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji:

Kontenjan: 93

Puan: 480,82678

Sıralama: 2.770

Yök Atlas'ın internet sitesinden Türkiye geneli taban puanı ve sıralamalara ulaşılabilir. Yükseköğretim Program Atlası (yok.gov.tr)