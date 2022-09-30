Psikologlar günü ne zaman? Psikologlar günü hangi tarihte kutlanıyor? Psikologlar günü mesajları ve sözleri!
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Psikologlar günü ne zaman? Sorusu, Psikologlar tarafından ve çevresindeki kişiler tarafından dönem dönem birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Psikologlar günü ne zaman? ve Psikologlar günü hangi tarihte kutlanıyor? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Psikologlar günü ne zaman? Psikologlar günü hangi tarihte kutlanıyor? Psikologlar günü mesajları ve sözleri!
Psikologlar günü ne zaman? Ve Psikologlar günü hangi tarihte kutlanıyor? Sorusu, yıl içerisinde birçok vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Psikologlar gününde çevrenizdeki Psikologlar için iltifat niteliğinde kullanabileceğiniz Psikologlar günü mesajları ve sözlerini sizler için haberimize ekledik. Peki, Psikologlar günü ne zaman? Psikologlar günü hangi tarihte kutlanıyor? Psikologlar günü mesajları ve sözleri!
PSİKOLOGLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Her sene 10 Mayıs, Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan tedavisi için hizmet vermekte olan ve insanlığa hizmet eden bütün psikologlara ithafen 10 Mayıs, Dünya Psikologlar Günü olarak kutlanmaktadır.
PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
- İnsanların ruhlarına en güzel şekilde dokunabileceğimiz nice günlerimiz olsun
- Hayatımızın tüm dönemlerinde bize destek olan psikologlarımızın Psikologlar Günü kutlu olsun.
- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...
- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...'Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar.' 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...
- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...
- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!
- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...