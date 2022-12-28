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PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok?

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PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok?

PSG - Strasbourg maçı tüm hızıyla devam ederken ilk 11'de Messi'nin olmaması dikkat çekti. Konu hakkında futbol severler, PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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PSG - Strasbourg maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.

PSG - Strasbourg maçını Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - Strasbourg maçında Messi'nin kadroda olmayışı dikkat çekti. Messi ilk 11'de de yok yedeklerde de yok. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat yapılan tahminlere göre Messi Dünya Kupası'ndan yeni çıktığı için bu maçta teknik direktör tarafından dinlenilmesi istenmiş olabilir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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