PSG - Strasbourg maçı tüm hızıyla devam ederken ilk 11'de Messi'nin olmaması dikkat çekti. Konu hakkında futbol severler, PSG - Strasbourg maçında Messi yok mu, neden oynamıyor? Messi sakatlandı mı, maçta neden yok? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Messi PSG maçında yok mu, niye yok? Messi maçta var mı, yedekte mi? Messi neden ilk 11 değil? İşte bilgiler...

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Strasbourg maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.

PSG - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Strasbourg maçını Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - STRASBOURG MAÇINDA MESSİ YOK MU, NİYE YOK?

PSG - Strasbourg maçında Messi'nin kadroda olmayışı dikkat çekti. Messi ilk 11'de de yok yedeklerde de yok. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat yapılan tahminlere göre Messi Dünya Kupası'ndan yeni çıktığı için bu maçta teknik direktör tarafından dinlenilmesi istenmiş olabilir.