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28 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendik spor - Bolu spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. PSG - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise PSG - Strasbourg CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, PSG - Strasbourg maçı ne zaman saat kaçta? PSG - Strasbourg maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

28 Aralık Çarşamba günü olan PSG - Strasbourg karşılaşması saat 23:00'da Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 4 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG - STRASBOURG MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

PSG - Strasbourg karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 4 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 4 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 4 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.