PSG - Strasbourg maç özeti yayınlandı mı? PSG - Strasbourg maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle!
Gündem Haberleri
Fransa Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası sonrasında PSG'nin ilk lig maçı PSG - Strasbourg arasında oynandı. Maçta son dakikalar oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, PSG - Strasbourg maç özeti yayınlandı mı? PSG - Strasbourg maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Strasbourg maç özeti nereden izlenir? Maçın golleri nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...
Psg - Strasbourg maçında son dakikalar oynanıyor. Maç bitiminin ardından özeti izlemek isteyenler, PSG - Strasbourg maç özeti yayınlandı mı? PSG - Strasbourg maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. İşte özet ve gol yayın adresleri...
PSG - Strasbourg maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.
PSG - Strasbourg maçını Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçta 1-1 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:
PSG'nin golleri:
- 14. dakika : Marcos Aoas Correa
Strasbourg'un golleri:
- 51. dakika : Marcos Aoas Correa (KK)
Maçın bitiminin ardından maç özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacaktır.
Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.