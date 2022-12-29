Fransa Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası sonrasında PSG'nin ilk lig maçı PSG - Strasbourg arasında oynandı. Maçta son dakikalar oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, PSG - Strasbourg maç özeti yayınlandı mı? PSG - Strasbourg maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Strasbourg maç özeti nereden izlenir? Maçın golleri nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...

Psg - Strasbourg maçında son dakikalar oynanıyor. Maç bitiminin ardından özeti izlemek isteyenler, PSG - Strasbourg maç özeti yayınlandı mı? PSG - Strasbourg maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Maçın tüm gollerini izle! araştırması yapıyor. İşte özet ve gol yayın adresleri...

PSG - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Strasbourg maçı 28 Aralık Çarşamba 2022 yani bu akşam saat 23:00 'da başladı.

PSG - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Strasbourg maçını Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - STRASBOURG MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta 1-1 eşitlik devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

PSG - STRASBOURG GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:

PSG'nin golleri:

14. dakika : Marcos Aoas Correa

Strasbourg'un golleri:

51. dakika : Marcos Aoas Correa (KK)

PSG - STRASBOURG MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacaktır.

PSG - STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.