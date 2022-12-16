PSG - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Paris FC maçı hangi kanalda? PSG maçı ne zaman?

PSG ile Paris FC hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olanPSG - Paris FC maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, PSG - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Paris FC maçı hangi kanalda? PSG maçı ne zaman? İşte maç hakkındaki detaylar..