Bugün PSG-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi son 16 ilk tur maçı oynanacak. Maçın başlamasına dakikalar kala ilk 11 ve hangi futbolcunun sahada olacağı merak edildi. Bu bağlamda futbol severler, PSG Messi maçta oynayacak mı 2023? 14 Şubat PSG-Bayern Münih maçında Messi, Neymar, Mbappe maçta olacak mı, ilk 11 mi, yedek mi? araştırması yapıyor. Peki, Messi ilk 11 mi? Neymar ve Mbappe oynacak mı? İşte detaylar...

PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor... Bugün Messi'li Psg, Mane'li Bayern'e karşı... Maçın başlamasına az bir süre kala izleyiciler, PSG Messi maçta oynayacak mı 2023? 14 Şubat PSG-Bayern Münih maçında Messi, Neymar, Mbappe maçta olacak mı, ilk 11 mi, yedek mi? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Bayern Münih maçı 14 Şubat 2023 yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

PSG - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

PSG - BAYERN MUNIH İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Maçın ilk 11'i henüz belli olmadı.

MESSİ PSG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Messi'nin maçta ilk 11 başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Messi PSG'de yoktu. Fakat bu maç Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için Messi dahil diğer yıldızların da ilk 11 başlaması bekleniyor.

NEYMAR VE MBAPPE MAÇTA OLACAK MI?

Neymar ve Mbappe'nin de maçta ilk 11 başlaması bekleniyor.