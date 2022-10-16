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PSG-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint Germain Marsilya maçı ne zaman? Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?

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PSG-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint Germain Marsilya maçı ne zaman? Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Paris Saint Germain-Marsilya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSG-Marsilya maçı heyecanla bekleniyor. PSG-Marsilya maçının nereden izleneceği araştırılıyor. PSG-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint Germain Marsilya maçı ne zaman? Paris Saint Germain maçı hangi kanalda?

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PSG- Marsilya maçı hangi kanalda? Marsilya ile PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Marsilya - PSG maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Marsilya PSG maçının nereden izleneceğini araştırıyor. PSG-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint Germain Marsilya maçı ne zaman? Paris Saint Germain maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PARİS SAİNT GERMAİN- MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV, kanallarından canlı yayınlanacak.

PSG MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-PSG maçı 16 Ekim Pazar günü 21.45' de gerçekleşecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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