PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Psg Girona maçı hangi kanalda? PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Girona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Girona maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Girona maçı yayın bilgisi haberimizde...

PSG GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Girona maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. PSG Girona maçını Tabii Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için Tabii Spor Premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii Spor Premium sahipleri bu akşamki PSG Girona maçını şifresiz izleyebilecekler.

PSG GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Girona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

PSG GİRONA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

PSG Girona maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

PSG GİRONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Girona maçı, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.