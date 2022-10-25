Bugün Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli maçlar oynanacak. Gruplarda ilk 2 sıranın artık belli olacağı maçlara yaklaştık. Bugünkü maçlardan birisi de PSG - Maccabi Haifa arasında oynanacak. Peki, PSG - Maccabi Haifa maçı saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ekim Salı PSG - Maccabi Haifa maçı ilk 11 açıklandı mı? İşte detaylar...

Psg - Maccabi Haifa maçı bu akşam mı? PSG - Maccabi Haifa maçı nerede oynanacak? PSG - Maccabi Haifa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, PSG - Maccabi Haifa saat kaçta? PSG - Maccabi Haifa Exxen'de mi, TV8.5 'de mi? PSG - Maccabi Haifa ücretsiz verilecek mi? Bilgiler sizlerle...

PSG - MACCABİ HAİFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Maccabi Haifa Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam yani 25 Ekim Salı 2022 tarihinde saat 22:00 'da başlayacak.

PSG - MACCABİ HAİFA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Maccabi Haifa maçı Exxen platformunda yayınlanıyor.

PSG - MACCABİ HAİFA NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.