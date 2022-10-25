PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle!
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PSG - Maccabi Haifa maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle! PSG - Maccabi Haifa maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Maccabi Haifa maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...
UEFA Şampiyonlar Ligi günün en beklenen maçları arasında PSG - Maccabi Haifa maçı geliyor. Maç 7-2 PSG'nin galibiyeti ile sona erdi. Peki, maç özeti yayınlandı mı? PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle...
PSG - Maccabi Haifa maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.
PSG - Maccabi Haifa maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maçı PSG 7-2 kazandı.
7-2 PSG'nin galibiyeti ile tamamlanan maçta atılan goller şu şekilde:
PSG'nin golleri:
- 19. dakika : Lionel Messi
- 32. dakika : Kylian Mbappé
- 35. dakika : Neymar da Silva Santos Júnior
- 44. dakika : Lionel Messi
- 64. dakika : Kylian Mbappé
- 67. dakika : Sean Goldberg (Kendi kalesine)
- 84. dakika : Carlos Soler
Maccabi Haifa'nın golleri:
- 38. dakika : Abdoulaye Seck
- 50. dakika : Abdoulaye Seck
Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen platformunda yayınlanacak. Aynı şekilde maçın özeti Exxen Spor Youtube kanalından da verilecek.
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Maç, Leipzig'da, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.