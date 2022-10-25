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PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle!

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PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle!

PSG - Maccabi Haifa maçı sona erdi. Maç bitiminin ardından maçın gollerini ve özeti izlemek isteyen seyirciler, PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle! PSG - Maccabi Haifa maçı kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG - Maccabi Haifa maçının özeti yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte maç özeti ve linki...

25 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı25 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi günün en beklenen maçları arasında PSG - Maccabi Haifa maçı geliyor. Maç 7-2 PSG'nin galibiyeti ile sona erdi. Peki, maç özeti yayınlandı mı? PSG - Maccabi Haifa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa maçının gollerini kim attı? Messi, Neymar, Mbappe golleri izle...

PSG - Maccabi Haifa maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

PSG - Maccabi Haifa maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı PSG 7-2 kazandı.

7-2 PSG'nin galibiyeti ile tamamlanan maçta atılan goller şu şekilde:

PSG'nin golleri:

  • 19. dakika : Lionel Messi
  • 32. dakika : Kylian Mbappé
  • 35. dakika : Neymar da Silva Santos Júnior
  • 44. dakika : Lionel Messi
  • 64. dakika : Kylian Mbappé
  • 67. dakika : Sean Goldberg (Kendi kalesine)
  • 84. dakika : Carlos Soler

Maccabi Haifa'nın golleri:

  • 38. dakika : Abdoulaye Seck
  • 50. dakika : Abdoulaye Seck

Maçın bitiminin ardından maç özeti Exxen platformunda yayınlanacak. Aynı şekilde maçın özeti Exxen Spor Youtube kanalından da verilecek.

PSG - MACCABİ HAİFA MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Leipzig'da, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Maç Özetleri PSG Gündem Spor Haberler

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