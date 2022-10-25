PSG - Maccabi Haifa canlı izle! 25 Ekim PSG - Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı HD canlı yayın izle! Ş. Ligi canlı izle!
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PSG - Maccabi Haifa maçı bu akşam 25 Ekim Salı günü saat 22:00'da başlayacak.
PSG - Maccabi Haifa maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Leipzig'da, Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.
PSG - Maccabi Haifa maçını Exxen'den canlı olarak seyredebilirsiniz. Maçı izlemek için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir.
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