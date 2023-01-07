PSG MAÇ SONUCU! PSG maçı kaç kaç bitti? Chateauroux–Paris Saint Germain maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Chateauroux ve PSG bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Chateauroux – PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Chateauroux maçı kaç kaç bitti? Chateauroux–PSG maç sonucu ne? İşte, Chateauroux–PSG MAÇ SONUCU!