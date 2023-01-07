PSG maç özeti! (VİDEO) Paris Saint Germain maçı özeti izle! Chateauroux PSG maçı kaç kaç bitti?

Chateauroux-PSG maçını kaçıran futbolseverler PSG maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Chateauroux-PSG maç özeti! Chateauroux PSG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chateauroux PSG maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Chateauroux- PSG maç özeti! Fransa Kupasıtakımlarından Chateauroux ve PSG bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Chateauroux - PSG maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler PSG maç özeti! Chateauroux PSG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chateauroux PSG maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

CHATEAUROUX-PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chateauroux ve PSG Maçı, 6 Ocak Cuma günü saat 23.00'da gerçekleşecektir.

CHATEAUROUX-PSG MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Chateauroux–PSG maçı Stade Gaston Petit Stadyumu'nda gerçekleşecek.

PSG MAÇI CANLI İZLE!

PSG maçı Bein Sports 4, Bilyoner TV kanallarından canlı yayınlanacaktır.