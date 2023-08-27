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Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

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Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain evinde Lens'i 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta goller, 45. dakikada Marco Asensio ve 52 ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den gelirken, Lens'in tek golü 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile Franck Haise'nin yönetimindeki Lens karşı karşıya geldi.

MBAPPE DOUBLE YAPTI

Karşılaşmayı ev sahibi PSG 3-1 kazanırken goller, 45. dakikada Marco Asensio, 52 ve 90+1. dakikalarda ise Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekip Lens'in tek golü ise 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.

Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

BU SEZONKİ İLK GALİBİYET

PSG ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken Lens 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Lyon'a konuk olurken, Lens zorlu Monaco deplasmanına çıkacak.

Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Futbol

Kylian Mbappe Futbol Spor Haberler

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