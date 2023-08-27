Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain evinde Lens'i 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta goller, 45. dakikada Marco Asensio ve 52 ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den gelirken, Lens'in tek golü 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.