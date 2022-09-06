PSG - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? PSG - Juventus CANLI izleme linki var mı?

Şampiyonlar Lig'inde hedefine ulaşmak isteyen PSG - Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSG - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. PSG - Juventus CANLI izleme linki var mı?