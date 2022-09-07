PSG - Juventus Maç Özeti (VİDEO) PSG - Juventus maç özeti! PSG maç özeti!
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken PSG - Juventus maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için PSG Juventus United maç özeti araştırması yapmakta. Peki, PSG Juventus maçı özeti nasıl izlenir? PSG maçı kaç kaç bitti? PSG Juventus maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar!
Psg Juventus maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken PSG - Juventus maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için PSG Juventus United maç özeti araştırması yapmakta. Peki, PSG Juventus maçı özeti nasıl izlenir? PSG maçı kaç kaç bitti? PSG Juventus maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar haberimizde...
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PSG - Juventus maçı, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.