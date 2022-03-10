PSG elendi mi? PSG - Real Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG elendi mi, Real Madrid'e yenildi mi?

Psg elendi mi? Real Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? PSG elendi mi? PSG - Real Madrid turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG elendi mi, Real Madrid'e yenildi mi? Kim tur atladı? Çeyrek finale kim çıktı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Bugünkü maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar:

- Bayern Münih

- Liverpool

Çeyrek finale çıkan diğer takımlar henüz açıklanmadı.

Maç sonuçları:

Liverpool 0 - 1 Inter

Bayern Münih 7 - 1 Salzburg

PSG ELENDİ Mİ?

Real Madrid - PSG maçı şuanda 3-1 devam ediyor. İlk maçı PSG 1-0 kazanmıştı. Bu maçta ise Real Madrid 3-1 önde. Eğer maç böyle biterse Real Madrid tur atlamış olacak.

İlk maç : PSG 1 - 0 Real Madrid

PSG 1 - 0 Real Madrid Rövanş maçı : Real Madrid 3 - 1 PSG

Maç 3-1 bitti. Buna göre PSG turnuvadan elenmiş oldu. Real Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.

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