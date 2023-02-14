UEFA Şampiyonlar liginde son 16 turunda PSG - Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı hangi kanaldan yayınlanacak? PSG -Bayern Münih maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecan devam ediyor. PSG ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Bayern Münih maçı hangi kanaldan yayınlanacak? PSG -Bayern Münih maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar ligi tarihinde iki ekip 11 kez birililerine rakip olurken bu müsabakaların 6 galibiyet Fransız ekibi PSG alırken 5 galibiyet ise Alman ekibi Bayern Münih aldı. İki ekip arasında şampiyonlar liginde oynana en golü müsabaka ise 22 Ekip 1997 de 5-1 skor ile sonuçlandı. Müsabakayı alman temsilcisi Bayern Münih rakibi PSG 5-1 farklı bir skor ile yenerek müsabakayı kazandı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turumüsabakasında PSG - Bayern Münihkozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma14 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen 'den naklen yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turumüsabakasında PSG - Bayern Münihkozlarını paylaşacak. Kritik müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting