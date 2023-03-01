Türk spor camiası deprem faciası sonrası Omuz Omuza deprem kampanyası kapsamında ortak yayında bir araya geldi. Programda PSG Başkanı ne kadar bağışladı? PSG Başkanı Nasser ne kadar bağış yaptı? PSG Başkanı Omuz Omuza deprem kampanyasında ne kadar bağışladı?

Psg Başkanı ne kadar bağışladı? Türk spor camiası deprem faciası sonrası Omuz Omuza deprem kampanyası kapsamında ortak yayında bir araya geldi. Programda PSG Başkanı ne kadar bağışladı? PSG Başkanı Nasser ne kadar bağış yaptı? Detaylar...

PSG BAŞKANI NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

PSG Başkanı Nasser elimizden gelen maksimum yardımı yapmaya devam ediyoruz açıklamasında bulundu. Bağış miktarını açıklamadı. Acun Ilıcalı, PSG Başkanı Nasser'in yaptığı yardımın Digitürk olarak 20 milyon Euro, PSG olarak 1 milyon Euro, ECA olarak 500 bin Euro olduğunu açıkladı.

PSG BAŞKANI KİMDİR?