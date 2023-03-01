Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan dayanışma ve yardım kampanyası herkesin ilgi odağı oldu. Programa PSG başkanı da katıldı Peki, PSG başkanı kim? PSG başkanı Nasır el-Halifi kimdir?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan dayanışma ve yardım kampanyası herkesin ilgi odağı oldu. Programa PSG başkanı da katıldı Peki,PSG başkanı kim? PSG başkanı Nasır el-Halifi kimdir?

PSG BAŞKANI KİMDİR?









Nasser Ghanim El-Khelaifi, Katarlı iş insanı ve eski tenis oyuncusu. beIN Media Group CEO'su, Katar Tenis Federasyonu ve Paris Saint-Germain FC kulübünün başkanı, Asya Tenis Federasyonu'nun başkan yardımcısıdır. 1992-2003 yılları arasında profesyonel olarak tenis oynamıştır.

2016 yılında L'Équipe gazetesi tarafından Fransız futbolunun en güçlü adamı seçilmiştir