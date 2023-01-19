Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi belki de son kez kozlarını paylaşacak. Peki 19 Ocak PSG Al Nassr maçı saat kaçta? AL Nassr PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Messi Ronaldo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Psg Al Nassr maçı saat kaçta? Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi belki de son kez kozlarını paylaşacak. Peki 19 Ocak PSG Al Nassr maçı saat kaçta? AL Nassr PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Messi Ronaldo maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hilal karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç canlı yayınla beIN Sports 4'ten ekranlara gelecek.

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ve bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in futbolcularından oluşan karma ile Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain özel maçta karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve büyük bir heyecana sahne olacak mücadele beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

PSG-AL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ile Suudi Arabistan'ın bir başka güçlü ekibi Al Hilal takımlarının oluşturduğu karma, Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu yeniden karşı karşıya getirecek dev maç Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak.