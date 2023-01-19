Futbolda son dans Suudi Arabistan'da yapıldı. İki büyük efsane Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Riyad'da kozlarını paylaştı. Maçı 5-4'lük skorla PSG kazandı. Ronaldo 2, Messi ise 1 kez ağları sarstı. PSG Al Nassr maçı özeti ve golleri izle! Ronaldo Messi maçı golleri ŞİFRESİZ izle!

Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG ve Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al-Nassr ve Al Hilal karması takımı özel maçta karşı karşıya geldi. PSG, karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazandı. Ronaldo Messi maçı golleri ŞİFRESİZ izle! PSG Al Nassr maçı özeti ve golleri izle!

PSG AL NASSR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE!

Futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği mücadelede ilk gol Arjantinli yıldızdan geldi. 3. dakikada Messi'nin attığı golle perde açıldı. PSG, ilk dakikalarda fırtına gibi esti. Farkın açılması beklenirken senaryo değişti.

Birkaç kez rakip kaleyi yoklayan fakat sonuç alamayan Portekizli yıldız 34. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi. PSG'de 43'te Marquinhos takımını yeniden öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın ilk yarısı adeta mest etti.

53. dakikada Sergio Ramos skoru 3-2'ye getirdi. 56'da Jang Hyun-Soo karşılık verdi. 60'ta Mbappe penaltı golüyle maçı 4-3'e getirdi. 78'de PSG'de Ekitike sahneye çıktı, maç 5-3'e geldi. 90+4'te eski Beşiktaşlı Talisca ceza sahası dışından çok şık bir gol attı. Maç, PSG'nin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 61. dakikasında Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe oyundan alındı. Bu dakikadan sonra karşılaşmanın izlenme oranında yüzde 74 düşüş görüldü. Tribünleri dolduran taraftarlar ikiliyi uzun süre alkışladı.

PSG Al Nassr maçı özeti ve gollerini beinSPort'tan izleyebilirsiniz.