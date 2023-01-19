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PSG Al Nassr maçı kaç kaç bitti? PSG Al Nassr maç sonucu kaç kaç?

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PSG Al Nassr maçı kaç kaç bitti? PSG Al Nassr maç sonucu kaç kaç?

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PSG Al Nassr maçı, 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maç 20.00'de başladı.

PSG Al Nassr maçı Bein Sports 4'ten canlı olarak yayınlanıyor.

PSG ve Riyadh All Star maçı, Riyadh Season Cup maçı, Riyadh'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Al Nassr PSG Gündem Spor Haberler

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