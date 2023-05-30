PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Başlıyor

PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı dünyanın birçok noktasından sektör profesyonellerini ağırlayacak. 6- 9 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar Sahili'nde gerçekleştirilecek. Fuar, ülke genelinde üretilen süs bitkilerini dünya pazarına çıkarıyor.

İlklerin fuarı olan PSB Anatolia bu yıl da birçok yenilikle ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Geçtiğimiz yıl 30 bine yakın ziyaretçinin sektör profesyonelleriyle buluştuğu fuarı 6-9 Eylül tarihleri arasında 35 bin ziyaretçinin giriş yapması bekleniyor. Sakarya Sapanca Kırkpınar Sahili'nde 60 bin metrekare açık alanda yeni iş fırsatları sunan fuarda iş makineleri workshop ve tasarım yarışması ile yeşil endüstrinin en yeni trendlerini bir araya getiriyor. PSB Anatolia Fuarı'nın geniş katılımcı profiline dikkat çeken Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, "PSB Anatolia Fuarı yalnızca geniş bitki profili ile değil, iş makinelerini ve ekipmanlarını, sulama sitemlerini, saksı ve üretim materyalleri, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi en yeni ürünleri kolayca bulabilirsiniz" dedi.

"20 farklı ülkeden alım heyetini ağırlayacağız"

Fuarda 20 farklı ülkeden alım heyetlerinin ağırlanacağını ifade eden Adıyaman, "Üreticimize destek olacak her çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl 20 farklı ülkeye ziyaret gerçekleştiyor ve alım heyetlerini fuarımızda ağırlamak için tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Balkan Ülkelerinden yoğun ziyaretçi katılımı sağlayacağız. Diğer yandan Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden gelecek olan alım heyetlerini Sakarya'da ağırlayacağız" diye konuştu.

"Avantaja çevireceğiz"

Türkiye'nin önemli avantajları olduğunu ve bunların değerlendirilerek yerli üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ve ihracata katkı sağlamanın önemini vurgulayan Adıyaman, "Ülkemizin farklı bölgelerinden kesme çiçekten fidana, saksılı bitkilerden çalı türlerine kadar geniş bir skalada üretim yapılabiliyor. Şehrimizin konumunu, PSB Anatolia Fuarı'nı ziyaret eden sektör mensuplarının ihtiyaç duyduğu her şeye cevap vermek adına avantaja çeviriyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA