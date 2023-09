PS PLUS oyunları listesi Eylül 2023 ayında merak ediliyor. Kataloğa eklenen PS Plus Deluxe oyunlar nelerdir? PS Plus ücretsiz oyunlar listesi oyun severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. PS Plus üyeliğine yüzde 600'e varan zam yapılacağı iddialarının ardından gözler sistemde kayıtlı oyunlara çevrildi. Uzun süreli abonelik almak isteyenler hangi oyunları oynayabileceğini araştırıyor. İşte, PS Plus, Deluxe oyunlar listesi ve ücretsiz oyunlar...

PS PLUS oyunları listesi Eylül 2023! PS Plus Deluxe oyunlar nelerdir? PS Plus ücretsiz oyunlar listesi zam haberlerinin ardından gündeme oturdu. Teknoloji devi Sony'nin PlayStation konsolunu kapsayan PlayStation Plus yani PS Plus abonelik sistemine büyü zam geliyor. Xbox Game Pass'e, Spotify Premium'a, YouTube Premium'a gelen zamların ardından PS Plus aboneliği de zamlanacak.

PS PLUS ABONELİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

PlayStation Plus internet sitesinde yeni fiyatlar gösterilmiyor ancak gösterilen reklamlarda ve Google arama sonuçlarında zam gözüküyor.

Google reklamlarına göre, PS Plus Extra 12 aylık fiyatı 2340,00 TL, PS Plus Deluxe fiyatının da 2740,00 TL olduğu görülüyor. Kesin bir zam kararı olmasa da asıl fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

60 GÜN ÖNCE BİLDİRİM YAPILIYOR

PlayStation'ın resmi sayfasında yazan "Abonelik ürünündeki değişiklikleri yansıtmak, abonelik sağlama maliyetlerimizi yansıtmak, aboneliğin uygun bir hizmet olmaya veya döviz kurları, yerel vergiler ya da enflasyon değişiklikleri gibi pazar değişikliklerine yanıt vermeye devam etmesini sağlamak için aboneliğinizin fiyatını (aşağı veya yukarı yönde) değiştirebiliriz. Herhangi bir fiyat artışından en az 60 gün önce size e-postayla bildirim göndeririz. Fiyat değişikliği gerçekleşmeden önce iptal edebilirsiniz." ifadesi bulunuyor.

PS PLUS OYUNLARI EYLÜL 2023

Eylül ayında, PlayStation Plus üyeleri için üç adet yeni oyun duyurusu yapılmıştı.

Black Desert: Traveler Edition

Generation Zero

Saints Row

PS PLUS DELUXE OYUNLAR LİSTESİ

PS Plus Deluxe ve Extra oyun kataloğuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

GLOBAL FİYATLARI ZAMLANDI

Sony tarafından resmi olarak duyurulan zamlarla birlikte yıllık abonelik ücretleri bazında PS Plus Essential paketi 60 dolardan 80 dolara, PS Plus Extra paketi 100 dolardan 135 dolara, PS Plus Premium paketini ise 120 dolardan 160 dolara çıkacak. Yeni ücretler 6 Eylül'den itibaren yürürlüğe konulacak.