Playstation fiyatlarına dönük zamlar oyuncuların gündemine yeniden yerleşti. Üyeliklerini uzatmak isteyenler PS Plus abonelik uzatma nasıl yapılır? Ücretleri neler? Sorularına cevap arıyor. İşte konu hakkında detaylar…

Sony, kısa süre önce yaptığı açıklamada küresel olarak PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını tüm katmanlarda artıracağını duyurdu.Hatırı sayılır ölçüde zamlanacak olan servisin Türkiye fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Peki, PS Plus abonelik uzatma nasıl yapılır? Ücretleri neler?

PS PLUS ABONELİK UZATMA NASIL YAPILIR?

Konsol oyuncuları zamlardan önce üyeliklerini birkaç yıl veya daha fazla miktarda uzatmaya başlamıştı. Ancak görünüşe göre artık PlayStation Plus üyelik uzatma tarihine sınır getirildi. PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi özellikle Türkiye'de zamlardan etkilenmek istemeyen oyuncular için sıklıkla kullanılıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı 27 yıllık PS Plus üyeliği satın almıştı. Aynı kullanıcı, Sony'nin zam kararından sonra üyeliğini 3 yıl daha uzatarak 30 yıla tamamlamıştı. Benzer şekilde zamlar gelmeden önce kullanıcılar çok yıllı satın alımlar yapmaya başladı.

Son zamanlarda hem haber forumlarında hem de sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir konu, PlayStation Plus üyeliklerinin 2025 yılına kadar uzatılabildiği yönünde. Kullanıcılar, bu tarihten sonra üyeliklerini uzatma girişimlerinde hata mesajları ile karşılaşıyorlar. Bu durumun Türkiye'ye özgü bir sınırlama mı yoksa küresel bir sınırlama mı olduğu henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca bu sorunun teknik bir sorun olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak böyle bir açıklama geldiğinde içeriği güncelleyeceğiz.

Web tarayıcısında PlayStation Store üyelik planını değiştirme

Hesap Yönetimi bölümüne giriş yapın.

Ekranın sol tarafındaki menüden Abonelik öğesini seçin.

PlayStation Plus aboneliğinizi belirleyin ve Planı Değiştir öğesini seçin.

Yeni bir üyelik planı ve ödeme sıklığı seçin.

PS PLUS 2023 ABONELİK ÜCRETLERİ NELER?

6 Eylül itibariyle Sony, yeni fiyatlandırmaya geçiyor. Bu tarihte Türkiye'deki fiyatların da yükselmesini bekliyoruz. Türkiye fiyatları için ise şimdilik bir bilgi yok. Sony'nin yaklaşık yüzde 30'luk zammı sonrası yeni PS Plus yıllık fiyatlandırmaları şu şekilde olacak:

PlayStation Plus Essential 12 Aylık: 59,99 Dolar > 79,99 Dolar

PlayStation Plus Extra 12 Aylık: 99,99 Dolar > 134,99 Dolar

PlayStation Plus Premium/ Deluxe 12 Aylık: 119,99 Dolar > 159,99 Dolar