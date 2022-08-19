Prozac nedir? Prozac ne için kullanılır? Prozac yan etkileri

Herkesin yaşayabileceği bazı ruhsal sıkıntılar olur. Yaşadığımız olaylar, genetikten aldığımız sorunlardan kaynaklı meydana gelebilir. Bu sorunlar aşmak için de doktorumuzun yönlendirmesine göre tedavi amaçlı ilaç kullanırız. Bu ilaçlardan biri ise Prozac'tır. Prozac nedir? Prozac ne için kullanılır?

Hepimizin hayatında stres, sıkıntı yaşanabilir. Bazen de psikolojimizi etkileyen travmalar yaşarız. En başlarda bu travmalarımızı, ruhsal sıkıntılarımızı kendi kendimize çözmeye çalışırız fakat psikolojik rahatsızlıklarımızı ancak uzman doktorlar terapi veya ilaç tedavisi ile çözebilir. Sizin probleminize, probleminizin ilerleme derecesine göre uygun tedaviyi size uygulayacaktır. Peki, ruhsal hastalıklar için uygulanan ilaç tedaviler içinde olan Prozac nedir?

PROZAC NEDİR?

Etken maddesi fluoksetin olan ilaç, selektif serotonin geri alım inhibitörü grubundadır. Genellikle depresyon hastalığı için kullanılmaktadır. Depresyon dışında da kullanılır. Bunlara örnek olarak, yeme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu, adet öncesi sendromu gibi hastalıkları verebiliriz. Prozac reçete ile satılır. Şurup ve kapsül şeklinde üretimi mevcuttur. Diğer antidepresanlara nazaran daha az yan etki göstermektedir ama bu kişiden kişiye de değişebilir. Doktor kontrolü ile kullanılması gereken bu ilaç düzenli kullanımda ruhsal hastalıklarınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

PROZAC NE İÇİN KULLANILIR?

Kişide var olan depresyon, yeme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu, adet öncesi sendromu gibi rahatsızlıkları tedavi etmek amaçlı kullanılır. Doktorunuzun bu hastalıklardan birine sahip olduğunuz teşhisi koyduktan sonra reçetenize yazabileceği ilaçlardan biridir. Korkularınızı, endişelerinizi düzenlemeye yardımcı olur ve günlük hayatınızda yaşadığınız zorlukları en aza indirger. Depresyon, kişinin modunun düşük olması, bazı şeylere heyecanını kaybetmesi, uykusuzluk yaşaması gibi semptomlara sahiptir. Prozac ise bu bozuklukları düzenler, kişinin hayatında adapte olabilmesini sağlar. Prozac ilacı, vücudumuzdaki serotonin seviyesini yükseltir böylece kişinin duygusal bozukluklarını giderir ve kişinin iyi hissetmesine yardımcı olur.

Prozac doktor kontrolü ile düzenli olarak alınan bir ilaçtır. Genellikle düşük doz ile başlanır ve kontrol ile yavaşça yükseltilir. İlacın etkisi 3. Veya 4. Haftada görülmeye başlanır. Hastalığınız tamamen geçmeden ve doktorunuza danışmadan bir anda bırakılmaması gereken ilaçtır. Antidepresanların kullanım süresi değişmektedir ve buna doktorunuz karar verir fakat genel olarak prozac kullanım süresi en az 6 ay olarak bilinmektedir.

PROZAC YAN ETKİLERİ NEDİR?

Her antidepresanda olan yan etkileri Prozac da taşır. Bazen hiçbir yan etki yaşamayan bazen ise yan etkileri şiddetli olarak hisseden ilaç kullanıcıları vardır. Kişiden kişiye değişmekte olan yan etkiler, ilaç kullanımının ilk günleri veya haftalarında görülür. Fakat yan etkileriniz geçmiyor ve daha da artıyorsa doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz. Yan etkiler ise şöyledir:

• Mide bulantısı

• Baş ağrısı

• Uyku problemleri

• İshal

• Halsizlik

• Dikkatin dağılması

• İştahsızlık

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.