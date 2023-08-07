Protetik Diş Tedavisi, dişlerin işlevini, sağlığını ve estetik görünümünü geri kazandırmayı amaçlayan bir diş tedavi dalıdır. Bu tedavi, eksik dişleri yerine koymak, aşınmış veya hasar görmüş dişleri onarmak, diş boşluklarını doldurmak ve estetik bir görünüm elde etmek için çeşitli yöntemler ve protezler kullanır. Protetik diş tedavisi nedir, neye bakar? Kullanılan protezler ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi

Sağlıklı bir gülümseme, kendine güvenin ve pozitif bir ilk izlenimin temel taşıdır. Ancak zamanla yaşanan diş sorunları veya kazalar sonucu gülümsemenin estetik ve işlevsel özellikleri kaybolabilir.Protetik diş tedavisinde kullanılan protezler, hastanın ihtiyacına ve diş problemine göre çeşitlilik gösterebilir. Bunlar arasında dental kronlar, köprüler, protezler, implantlar ve lamine veneerler bulunur. Protetik diş tedavisi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir; hazır protezler, ölçü alınarak üretilen protezler ve cerrahi müdahaleler. Protetik Diş Tedavisinde kullanılan protezler neler, uygulama yöntemleri neleri içerir?

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ NEDİR?

Protetik Diş Tedavisi, dişlerin işlevini, sağlığını ve estetik görünümünü geri kazandırmayı amaçlayan bir diş tedavi dalıdır. Bu tedavi, eksik dişleri yerine koymak, aşınmış veya hasar görmüş dişleri onarmak, diş boşluklarını doldurmak ve estetik bir görünüm elde etmek için çeşitli yöntemler ve protezler kullanır.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANILAN PROTEZLER NELERDİR?

Protetik diş tedavisinde kullanılan protezler, hastanın ihtiyacına ve diş problemine göre çeşitlilik gösterebilir. Bunlar arasında:

Dental Kronlar ve Köprüler: Aşınmış, çürümüş veya kırık dişlerin onarımında kullanılır. Kronlar, tek bir dişi kaplamak için kullanılırken, köprüler bir veya daha fazla eksik dişin yerine konması için kullanılır.

Dental Protezler: Eksik dişlerin yerine konması için kullanılan protezlerdir. Total protezler tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda, parsiyel protezler ise bazı dişlerin eksik olduğu durumlarda kullanılır.

Dental İmplantlar: Eksik dişlerin yerine titanyum implantlar yerleştirilerek sabitlenmesini sağlayan etkili bir yöntemdir. İmplantlar, doğal dişler gibi görünüp işlev görürler.

Lamine Veneerler: Estetik amaçlı kullanılan ince porselen kaplamalardır. Renk, boyut ve şekil açısından istenilen gülümsemeyi elde etmek için kullanılırlar.

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Protetik diş tedavisi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir: