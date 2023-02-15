Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo neden öldü? Sorgulatılıyor. Enkaz altından iki vatandaşımızı kurtaran arama-kurtarma köpeğinin ölüm sebebi ne? Sorusu, merak konusu oluyor. Peki, Proteo neden öldü? Proteo nedir, kimdir? arama-kurtarma köpeğinin ölüm sebebi ne?

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Proteo neden öldü? Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Meksika'nın Türkiye'ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Enkaz altından iki vatandaşımızı kurtaran Proteo'nun eğitmeni Carlos Villeda, köpeğin ölüm nedenini açıkladı. Peki, Proteo neden öldü? Proteo nedir, kimdir? arama-kurtarma köpeğinin ölüm sebebi ne?

PROTEO NEDEN ÖLDÜ?

Proteo'nun sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak ölmediğini, ölümünün birçok nedene bağlı olduğunu söyleyen Villeda, Proteo'nun yaşlı olmasının ve Türkiye'deki soğuk iklimin ölümüne yol açan nedenler olduğunu ifade ederek, ayrıca köpeğinin Türkiye'ye gelirken uzun süren yolculukta çok yorulduğunu belirtti.

PROTEO KİMDİR?

Mexico City'deki bir askeri polis tugayının üyesi olan Proteo, 13 Haziran 2013'te doğdu ve 12 Şubat 2023 günü öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 aylıktı. Proteo'nun ölümü hem Meksika hem de Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı.