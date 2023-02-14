Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 974'e yükselirken, yaralı sayısı ise 80 bin 278 olurken büyük depremden tam 186 saat sonra canlı olarak enkaz altından kurtulan F.K ile M.K enkazdan protein tozu içerek hayatta kaldıklarını belirten iki kardeşin bu açıklamasının ardından vatandaşlar protein tozunun ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, Protein tozu nedir, ne işe yalar? Protein tozunun faydaları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkaz altından tam 186 saat sonra canlı olarak kurdurulan F.KileM.K Gazetecilerinenkaz altından nasıl kuruturdunuz? Sorusuna protein tozuiçtiklerini vesürekli yeşil besinler tükettiklerini aktaran. F.K ileM.K bu açıklamalarının ardından vatandaşlar protein tozunun ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, Protein tozu nedir, ne işe yalar? Protein tozunun faydaları neler? Protein tozu zararlı mı? Protein tozu günde kaç defa kullanılır? Detaylar haberimizde...

PROTEĞİ TOZU NEDİR?

Ağır spor yapanların kas yapısını artırmak için kullanılan protein tozu, aslında bir besin takviyesidir. Proteini yeteri kadar alamayan sporcular, genelde protein tozunu bir supplement olarak kullanır. Vücuda ek protein alımı sayesinde kas kütlesinde daha hızlı ve daha büyük bir kazanç elde etmek amaçlanır.

PROTEĞİN TOZUNUN FAYDALARI NELEDİR?

Glutatyon seviyelerinizin artmasına yardımcı olur.

Kanınızdaki trigliserit değerlerinin düşürülmesini destekler.

Kötü kolesterolünüzün düşürülmesine yardımcı olurken, iyi kolesterol seviyelerinizin artmasına yardımcı olur.

Günlük almanız gereken protein miktarının eksik kalanını tamamlamanızda yardımcı olur.

Bağışıklık fonksiyonlarınızı destekler.

Kas kaybını önlemeye, antrenman sonrası kas onarımında yardımcıdır.

PROTEĞİN TOZU ZARALI MI?

Protein tozu, yalnızca profesyonel sporcular tarafından, bir uzman eşliğinde günlük gereksinim belirlendikten sonra kullanılması gereken bir tür besin takviyesidir. Ağır antrenman sonrasında kas dokusunun onarımı, kas ve kemiklerin güçlenmesi gibi faydaları bulunan protein tozu, sporla ilgilenen her birey için gerekli değildir.

PROTEĞİN TOZU GÜNDE KAÇ DEFA KULLANILLIR?

Protein Tozu Günde Kaç Kere Kullanılır? Protein tozu sabah kalkar kalmaz, antrenmandan önce ya da sonra içilebileceği gibi günlük alınması gereken protein miktarını tamamlamak için günün herhangi bir saatinde de rahatlıkla tüketilebili