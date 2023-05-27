Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı saat 18.00 itibarıyla başladı. Propaganda yasağı nedir araştırılan konular arasında yer alıyor. Propaganda yasağı ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Peki, Propaganda yasağı nedir? Propaganda yasağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Kullanıcılar tarafından propaganda yasağının neleri kapsadığı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı saat 18.00 itibarıyla başladı. Seçim günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Peki, Propaganda yasağı nedir? Propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

PROPAGANDA YASAĞI NEDİR?

24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

PROPAGANDA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

28 Mayıs günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yapılamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilecek. Düğünler ise saat 18.00'den sonra serbest olacak. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.