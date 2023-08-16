Prontotour, tatil için uygun fiyatlı paket turlarını artırıyor

Mevcut ekonomik koşullarda tatil yapılabilmesi için daha çok çalıştıklarını ve erken rezervasyon döneminde olduğu gibi uygun fiyatlı paket turların sayısını artırdıklarını ifade eden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, vizesiz tur alternatiflerini de artırdıklarını belirtti.

Mevcut ekonomik koşullarda tatil yapılabilmesi için daha çok çalıştıklarını ve erken rezervasyon döneminde olduğu gibi uygun fiyatlı paket turların sayısını artırdıklarını ifade eden belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Vizesiz tur alternatiflerini de artırdık. Tatile çıkmanın ve özgürce seyahat edebilmenin bir ihtiyaç olduğu kanısındayım. Yurt dışı seyahatleri vatandaşlarımızın farklı coğrafya ve kültürlerle ilişki kurmasını ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyor" dedi.

Her bir destinasyon için gidiş dönüş uçak bileti, konaklama, havalimanı transferleri ve panoramik şehir turu fırsatı sunduklarının da altını çizen Onaran, "İstanbul çıkışlı vizesiz turlarımızın yanı sıra, İzmir ve Ankara çıkışlı olarak Balkanlar, Mısır'ın önemli turizm merkezi Şarm El Şeyh dışında Hurgada, Uzakdoğu ve Asya destinasyonlarında da Phuket, Bangkok-Bali, Bali, Zanzibar ve Mauritius tur alternatiflerimiz bulunuyor" dedi.

Kredi kartlarına taksit sınırlaması getirilmesinin sektöre olumsuz yansıdığını belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Bu karar gezginlerin özellikle yurt dışı ve Kıbrıs seyahatlerini etkiledi. Dünya ekonomisinde devler ligini hedefleyen ülkemizin bu kararı gözden geçireceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.

İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

Onaran, "Vatandaşlarımızın taksit sınırlamasından etkilenmeden tek seferde kolayca ödeme yaparak gidebilecekleri yurt dışı turların sayısını artırdık. Deniz ve kara turlarında ürün odaklı kampanyalarımız sürüyor. Vizesiz tur alternatiflerini artırdık. Yaz döneminde başladığımız Akbank Mobil kullanıcıları için oda başı bin TL indirime devam ediyoruz. Gemi turlarımızda da farklı paketler için indirimlerimiz bulunuyor" diye konuştu.

BU ROTALAR FİYATIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Prontotour'un seyehat düzenlemeleri ile lilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Prontotour'da vizeli veya vizesiz, uçaklı ya da otobüslü yurt dışı seçenekleri dikkat çekiyor. 2 gece 3 günden 7 gece 8 güne kadar farklı alternatifler mevcut. Bu yılın hiç kuşkusuz gözdesi vizesiz gidilebilen Mısır'ın Sharm el Sheikh bölgesi olsa da Balkan coğrafyası her daim fiyat avantajıyla gezginleri kendisine çekiyor. Bulgaristan, Romanya turları, 4 günlük Selanik, Ohrid ve Üsküp'ü kapsayan Balkan Üçgeni turu takip ediyor, yine 4 günlük Varna-Burgaz turları tercihler arasında. Montenegro-Budva Turu, her mevsim muhteşem Belgrad, manevi bağlarımızın güçlü olduğu Saraybosna uygun fiyatlarla sizi bekliyor. 2023'ün gözdelerinden biri olan Balkan Ninnisi Üsküp-Ohrid Turu 3 ve 4 günlük seçenekleriyle avantajlar arasında.

Prag ve Budapeşte gibi Orta Avrupa'nın büyülü şehirlerini 3 günden 9 güne uzanan alternatiflerle keşfedebilmek mümkün. Avrupa'nın gözde rotası İtalya'da 4'er günlük Roma veya Venedik turlarına katılarak eşsiz bir seyahat yaşayabilirsiniz. Aralarında Madrid, Barselona, Endülüs ve Mallorca'nın yer aldığı tek şehirlerin yanı sıra Barselona-Valencia gibi ikili veya üç şehirleri bütçe dostu fırsatlar ve Prontotour'un deneyimli rehberleriyle 5 gün boyunca keyifle gezebilirsiniz. Bu turların fiyatlarına uçak bileti almak artık neredeyse çok güç."