Son günlerde arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında Promosyon haram mı? Promosyon caiz midir? Banka promosyonu haram mı? soruları yer aldı. Banka promosyonu hakkında merak edilenler Promosyon haram mı? Promosyon caiz midir? Banka promosyonu haram mı? soruları ile araştırılıyor.

Promosyon haram mı? Promosyon caiz midir? Banka promosyonu haram mı? soruları gündemde yer alıyor. Promosyon ile merak edilenler Promosyon haram mı? Promosyon caiz midir? Banka promosyonu haram mı? soruları ile araştırılıyor. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

PROMOSYON HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, milyonlarca kişinin almak için sıra olduğu promosyon paraları için fetva yayınladı. Banka promosyonu caiz midir? Sorusuna diyanet tarafından verilen cevap ise şu şekilde oldu; ''Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. ''

ALINAN BANKA PROMOSYONU NE YAPILMALI?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; "Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."